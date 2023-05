Los visitantes de las ferias se quejan del elevado precio de las bebidas y comida. Equipo de Investigación se desplaza a la Feria de San Isidro, en Madrid, donde la cerveza oscila entre los cinco y los diez euros, según su tamaño, y de seis a ocho euros por los bocadillos.

Varios feriantes reconocen que acuerdan unos precios, aunque Jorge Guierargovish, vicepresidente de la asociación de feriantes 'Siglo XXI', que se encarga de esta feria, niega que exista un pacto y responde a los que protestan por el alto importe de las consumiciones: "Que no se quejen, porque vas al centro y te vale 2,5€ el café".

Además, apunta que podría pasar que un feriante pusiera los precios a la mitad pero señala que "no se podría consentir, porque sería un abuso" y justifica que los precios sean más altos allí: "Si no nosotros no cubrimos con lo que tenemos que pagar".