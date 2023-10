Para evitar que los jabalíes tomen el centro de las ciudades, la Xunta de Galicia ha autorizado a los Ayuntamientos a usar jaulas para capturarlos. Una solución que no convence a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que ha criticado públicamente esta solución.

"La solución no puede ser que a mí me den unas jaulas y yo las ponga por la ciudad a ver si el jabalí entra, que el jabalí tonto no es, a la jaula directo no va (...). No los puede cazar, ni los puede disparar, ni los puede llevar a otro ayuntamiento, ¿qué hago, los empadrono?", planteaba en una intervención radiofónica.

Una queja que reitera en entrevista con Equipo de Investigación: "El sistema es un poquito más complicado que coger una jaula y decirle al jabalí que entre", sostiene la primera edil, que reivindica que "la responsabilidad última y la primera es de la Administración autonómica, que es quien tiene la competencia en el control de las especies cinegéticas salvajes y de la fauna".

"No puedo ponerme a disparar en el medio de la calle para terminar con este problema. ¿Entonces, qué hago yo como alcaldesa?", se pregunta la regidora. Puedes ver la entrevista en el vídeo.