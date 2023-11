El actor Francisco Cota denuncia en Equipo de Investigación la estafa que sufrió a través de Wallapop. El joven contrató un servicio para que le hicieran un videobook por 150€. Sin embargo, esto nunca llegó a pasar. "Me dijeron que tenía que denunciarlo porque ellos no tenían nada que ver", recuerda, y la plataforma le aseguró que "con la denuncia bloquearían todas las cuentas". Pero esto no sucedió así. De hecho, se metió hace poco en la plataforma y el anuncio "todavía figura en activo", aunque "ahora lo han bajado a 90€".

Aunque lo peor para él es lo que ha venido después: "No sé quién hay detrás de esa cuenta. Pero aparte me están llamando por teléfono porque porque ponen mi número en páginas de contactos como si fuera un chico scort para mujeres".

Desde ese momento, Fran empezó a "recibir todo tipo de llamadas", tal y como él mismo denuncia sobre estas líneas.