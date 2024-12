"Perdí totalmente la cabeza, he llorado muchas veces": así reconoció Luis 'el Vaca' su implicación en el asesinato de Mercedes

En 2018, Mercedes fue asesinada, Sin embargo, seis años más tarde, sus asesinos siguen en libertad. En febrero de este año se celebró el juicio. La imagen más llamativa de aquel día fue la del autor intelectual del crimen, Luis 'el Vaca', llegando a los juzgados por su propio pie.

Sheila, hija de la asesinada, le relató a un reportero de Equipo de Investigación su indignación al presenciar esa escena. "Yo estuve al lado del sicario", afirmó.

"En el juicio, Luis y el sicario se declararon culpables, pero de una forma un poco inesperada. Me hizo pensar que tenían un acuerdo", relató Sheila.

En esa sesión, Luis 'el Vaca' leyó una carta de arrepentimiento en la que justifica su crimen por su adicción a las drogas. "Perdí totalmente la cabeza y no me lo perdono, he llorado muchas veces y no me reconozco ni a mí mismo", dijo ante el juez y ante los familiares de la víctima.

