Equipo de Investigación localiza al joven que se hace llamar 'el Palancuela', conocido en Internet por sus vídeos haciendo simpas. El programa le aborda al salir de un supermercado, donde asegura que en esta ocasión sí ha pagado lo que ha comprado. "Me he asustado y todo, pensaba que me ibais a detener o algo", afirma ante las cámaras.

Preguntado acerca de si ha sido detenido en anteriores ocasiones, 'el Palancuela' confirma que ha sido arrestado "muchas veces" y reconoce abiertamente que hace "simpas en Twitch". "Vivo como un rey", presume incluso, asegurando que "son delitos leves" y "no pasa nada".

En el vídeo puedes ver la conversación de Equipo de Investigación con el 'Palancuela', que explica además que sus fans le pagan a través de PayPal, cuyo logo ha llegado a tatuarse en la pierna.