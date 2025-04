"A partir de hoy formarás parte de una casta de elegidos": un exmiembro de 'El Yunque' recuerda como era el rito de iniciación

En esta ocasión, Equipo de Investigación viajó hasta México para hablar con un antiguo miembro de 'El Yunque' sobre aquellos compañeros que se trasladaron a España: "Los que se fueron a España están preocupados por enriquecerse, no por servir, y están utilizando la fe para captar a gente que tiene buenos principios".

Asimismo, recuerda que en su época dentro del 'El Yunque' eran "admiradores de Primo de Rivera, que decía: 'España una, libre y grande'".

Por otro lado, relató como era ceremonias de iniciación, las cuales se realizaban en "un cuarto oscuro para simular las tinieblas del mundo". Todo el mundo que participa en ellas, ya sean miembros o no, "tiene que ir con camisa blanca y pantalón negros".

El hombre recuerda que también había velas en la sala, las cuales simbolizaban "la luz que ilumina". Los nuevos integrantes tenían que ponerse al frente de la sala y decir "Tú no has elegido venir aquí, tú has sido elegido. Y a partir de hoy formarás parte de una casta de elegidos. Dios, Patria, Yunque".

Todos los que ingresan en 'El Yunque' reciben un apodo para que el resto de miembros se refieran a él y así no usar su nombre real. En este caso, cuando él entró, el nombre que eligió fue: "Agustín de la Cruz, por San Agustín y por la cruz".

