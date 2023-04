Jesús Soriano es camarero y en 2022 explicó a Equipo de Investigación algunas de las condiciones a las que se ha visto sometido en sus 16 años de trayectoria, donde ha recorrido hasta 12 restaurantes. "No es que no encuentren camareros porque no quieran trabajar, es que no encuentran camareros porque no respetan las condiciones laborales", aseveró el joven, que muestra en sus redes sociales algunos de los abusos laborales del mundo de la hostelería.

Así, mostró en Equipo de Investigación cómo un hostelero pedía a una persona por Whatsapp que le pusiera en contacto con alguna amiga camarera o ayudante de cocinera "sin papales y que trabaje mucho y cobre poco".