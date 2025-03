Las palabras del youtuber terraplanista que afirmó que el atentado terrorista de Berlín fue un montaje

Óliver Ibáñez ha atendido a Equipo de Investigación para el programa de 'El club de los terraplanistas'. El youtuber, convencido defensor de que la Tierra es plana, compartió en su día otro tipo de teorías conspiranoicas relacionadas con diversos atentados, que calificó en su momento como un "montaje".

Están, como se puede ver en el programa, en su Facebook. Uno es el de Charlie Hebdo, atentado que Ibáñez calificó como "un montaje y de los malos": "Me estaba haciendo eco de unos vídeos en inglés que había sobre eso. Que hablaban sobre ellos".

El otro, el de Berlín, en 2016, también tildado como un montaje: "Sí, sí. Pero no me voy a meter en esos temas. Hay cosas que se dijeron en el pasado y prefiero no hablar de ello, la verdad. ¿Que si era un bulo? Lo era, lo que yo dije, pero no voy a pronunciarme sobre eso".

También en su Facebook hay contenido en el que se hace eco de teorías conspiranoicas que afirman que Michelle Obama es transexual: "Es que esto ya no interesa. Son de 2016, y estamos en 2025. Hay cosas que uno dice en el pasado que, a día de hoy, no tienen interés. Ni creo en ellas.

Los vídeos, sin embargo, siguen ahí: "Los borré de Youtube. Estos de Facebook... ni idea de que estaban ahí".

