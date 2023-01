Equipo de Investigación habla con Pablo Ojeda, nutricionista y psicólogo especialista en Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), quien defiende que "a nivel nutricional, el 'Realfooding' es un concepto fantástico, la parte de comer menos procesados, comer verdura, carne y pescados".

Sin embargo, el nutricionista destaca que "el problema no está en la comida, sino en la cabeza y en cómo se transmite este mensaje". "Cuando se lanzan mensajes muy radicales, muchas personas no saben interpretarlo y lo llevan al extremo, y ahí es donde llega el problema", señala Ojeda, quien lamenta que cada vez que habla de esto recibe "muchas críticas". "Me dicen que soy un nutricionista de mierda, que no entiendo el 'Realfooding', que saco las cosas de quicio... ahí ves el extremismo; no se puede discutir con ellos", lamenta.