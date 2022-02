'Los Pelúos', un clan dedicado a la okupación y alquiler de viviendas en Mallorca, amenazaba a los inquilinos que tenían dificultades para pagar la mensualidad, quienes en su mayoría desconocían que se trataban de casas okupadas. "Me da igual si tienes dinero. Si no, lo robas", era uno de los mensajes que recibían los inquilinos pendientes de pago.

En la misma línea, estos eran algunas de las amenazas a los inquilinos que recoge la sentencia contra 'Los Pelúos': "Te buscas la vida, no sabes con quién te has metido. "Si vas a la Policía, te daremos una paliza. No sabes lo que te espera". Estas amenazas las realizaban los miembros del clan que estaban en la escala superior.