El negocio de la naranja agoniza poco a poco y es que solo una empresa valenciana arranca 70.000 árboles al mes. El propietario ya ha quemado cuatro de sus fincas.

Alberto Martínez, dueño de una empresa de excavaciones, explica en Equipo de Investigación la razón por la que destruyen todos esos árboles de naranja: "Pues esto se ve que ya no sacaban nada de ellos y han decidido quemarlo, arrancarlo y quemarlo. Y me parece que no va a quedar ni uno, a esta marcha me parece que desaparecen".

Una versión que confirma el propio agricultor, Ernesto Pérez: "Hará cuatro o cinco años que no está siendo rentable y ya es que no saco ni para el abono, ni para el agua, ni para los fitosanitarios ni nada". Pérez asegura que por casi 13 kilos de naranja gana tan solo dos euros, una situación que, asegura, es insostenible.

Mientras tanto, otro cultivo se expande, el aguacate, una fruta tropical conocida como el oro verde. En seis años se han plantado 800 hectáreas de aguacates donde antes había naranjos, un fenómeno que ha llegado a las agencias inmobiliarias.

Manuel Camarelles, agente inmobiliario, asegura que se está comprando más terreno para invertir en aguacate que en ladrillo: "En mi caso compré en el año 2002-2003-2004 tres hectáreas. Desgraciadamente llegó el boom, se quedó todo ahí. Pues un día se nos ocurrió, estaba de moda el tema del aguacate, plantar aguacates".

Asegura Camarelles que han pasado de construir 200 viviendas a plantar "alrededor de 1.500 plantas de aguacate".

Los Lladró, de la porcelana al negocio del aguacate

Descubrimos que una de las familias de empresarios más conocidas de Valencia abandonan el negocio de la porcelana para dedicarse al aguacate. Los Lladró llaman a su finca Oasis: 70 hectáreas plantadas hace menos de un año, donde crecen 30.000 árboles de aguacates.

"Esta finca tiene varios años y estaba dedicada al cultivo de cítrico, pero ante la crisis se decidió apostar por la reconversión al cultivo del aguacate", explica Marta Aliño, responsable agrícola de la familia Lladró.

Campos de aguacates convertidos en búnkeres: así protegen los agricultores su oro verde de los robos

Equipo de Investigación recorre las plantaciones de aguacates de La Axarquía y se encuentra con campos conectados a centrales de alarmas y rodeados de vallas de seguridad y cámaras para evitar robos.

Pero las costosas medidas de seguridad no disuaden a los ladrones, cuando cae la noche buscan su oportunidad para asaltar los campos. José Manuel García, del equipo ROCA de la Guardia Civil, explica cómo actúan estos delincuentes: "Los robos son habituales si verdad. Lo que pasa es que el aguacate está a un precio caro y entonces eso invita también a que se hagan más tipos delictivos de este tipo".

El "verdadero peligro" del aguacate: por qué no lo debes tomar con aceite de oliva

El nutricionista Luis Alberto Zamora explica en Equipo de Investigación que es "un verdadero peligro" sumar aguacate a una dieta rica en aceite de oliva.

"Si yo por la mañana estoy desayunando pan con aceite de oliva y además por la noche hago una ensalada con un aguacate entero al que además estoy añadiendo otra vez aceite de oliva, de algo que en principio puede ser saludable, cuando sumamos toda la cantidad de grasa que tenemos se convierte en perjudicial, porque no deja de ser grasa", señala.

¿Aguacate español o peruano?: las claves para diferenciar cada variedad

Equipo de Investigación indaga en la calidad de los aguacates que llegan al mercado. Compramos en una frutería gourmet, en un comercio asiático, en un supermercado y en un mercado tradicional, para que el experto agroalimentario Luis Pacheco con muestre las calves para identificar cada tipo de aguacate. En este vídeo puedes ver todas las indicaciones.