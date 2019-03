Sinaí Giménez: "Mucha gente intenta crear una organización para cerrarme la boca, pero no lo van a conseguir"

AFIRMA QUE NO RECIBE NINGUNA AYUDA EN SUS NEGOCIOS

"Los expedientes penales mío y de mi familia son limpios y blancos, mientras que otros están imputados y en el juzgado". Sobre el supuesto impuesto que pone en su cooperativa, Sinaí echa balones fuera asegurando que "está denunciado en el juzgado". 'El príncipe de los gitanos' declara que su fortuna proviene exclusivamente de su trabajo desde niño. Sinaí niega que haya extorsionado o amenazado a alguien, y explica que no concedió una entrevista a 'Equipo de investigación' porque piensa que los periodistas son enviados por gente a la que él ha denunciado. Por último, insistió en que no recibe ninguna ayuda y que no van a conseguir callarle.