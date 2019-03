Rodríguez Menéndez, el experto en sortear la legalidad con la ley en la mano

Rodríguez Menéndez, es experto en sortear la legalidad con la ley en la mano. Ofrece sus servicios a psicópatas, secuestradores, asesinos y capos de la droga.

Sus métodos asustan incluso a sus clientes y, pesar de sus minutas millonarias, ha convertido en costumbre dejar facturas sin pagar. Ni siquiera Hacienda puede con él. Ha dejado sin pagar dos millones de euros en impuestos.

Además, no duda en usar vídeos e informes comprometedores para destruir a sus enemigos. ¿Por qué la policía no puede detenerle?¿Por qué no puede hacer nada la Agencia Tributaria? ¿Hasta dónde llegará el desafío del abogado Rodríguez Menéndez?