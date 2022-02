Reinaldo Colás inventa una trama de abusos a menores en el centro donde la jueza de su denuncia a Giuseppe Farina envía a sus hijas de 5 y 3 años. Equipo de Investigación encuentra la denuncia de un exinterno que dice que sufrió abusos sexuales.

También, localizamos al niño que supuestamente firmó esa denuncia, que acude al centro de menores donde estaba interno. En el vídeo, niega que pusiese ninguna denuncia.

"¿Con mi nombre y todo? Me he quedado de piedra. Yo no he tenido una mala experiencia ni he tenido nada de esto", explica, insistiendo en que es "mentira".