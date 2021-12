Equipo de Investigación habla con dos cazadores, quienes defienden que "si no fuera por la caza, muchas especies no existirán, serian plaga o se exterminaría de otra manera". "Entiendo la caza como método de gestión", manifiesta uno, mientras que otro afirma que ellos buscan "el lobo viejo de ocho a diez años", y que no quieren crías ni hembras.

En lo referente al nuevo decreto ley que protege al lobo, uno de los hombres augura que, debido a esto, "dejarán de funcionar los hoteles, las gasolineras y todo el mundo" en Sierra de la Culebra, a lo que añade: "Dejaremos de cazar y nos volveremos todos furtivos porque solo va a haber lobos".