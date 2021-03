Un vecino de El Palo se acerca a nosotros tras pasar un rato siguiéndonos. El hombre nos cuenta que Carlos Aranda le ha "quitado los puntos del carnet de conducir". "Mi hijo se los vendió por droga", relata, a lo que añade que, a partir de ese momento, le llegaron sanciones de Aranda, ya que daba su nombre y su carnet. Por ello, cuenta, denunció tanto a su hijo, que se encuentra en busca y captura, como a Carlos Aranda.

Sin embargo, en ese momento, alguien interrumpe la grabación y se lleva a nuestro entrevistado, al que buscamos durante unos minutos sin éxito. Finalmente le conseguimos localizar: "Me han dicho que no hablara, que me mataban, pero yo no lo tengo miedo a la muerte", defiende, a lo que añade que los que se lo llevaron eran "conocidos de Carlos Aranda". Pese a las amenazas, el hombre nos enseña los papeles de la denuncia a su hijo y a el exfutbolista.