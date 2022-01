Un profesor de autoescuela con más de tres décadas de experiencia habló en 2017 con Equipo de Investigación sobre la "guerra de precios" que existe entre las autoescuelas. El hombre, que prefirió mantener su anonimato, aseguró que "hay una batalla increíble", y que "las autoescuelas se espían entre ellas".

Sin embargo, según este profesor, las irregularidades no acaban ahí, y las cuentas de las autoescuelas no son tan transparentes como parecen. En este sentido, el hombre afirmó que cobraba 6 euros por cada clase, tras lo que señaló cómo cobraba: "Lo que pone en la nómica te lo pagan a través de un talón o una transferencia bancaria para que todo sea legal y no haya problemas, y luego te dan como comisiones en billetes dentro de sobres, en dinero negro".

Además, el profesor fue más allá, y dijo que no conocía ninguna autoescuela que no pagase dinero negro a sus trabajadores. "Estoy convencido de que si yo mañana me fuera a Galicia a trabajar, me pagarían de la misa manera que lo hacen en Madrid", manifestó, a lo que añadió que el sector "puede estar moviendo muchísimo dinero negro en toda España, si no, no se podría entender las ofertas que hacen muchas autoescuelas". Fue una dura acusación al sector: la cara 'b' de un negocio en el que confían cada año un millón de aspirantes al carnet de conducir.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.