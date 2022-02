Una joven que se acaba de tatuar nos envía un vídeo. En él, se ve que el tatuador en un momento dado le pide que no grabe. "¡Eso no lo puedes grabar!", le dice. Se refiere a la tinta con la que realiza el tatuaje, ya que no está homologada.

"Aquí en España hay una movida muy gorda con las tintas. Si tienes las no homologadas, es un delito", señala, tras lo que asegura que, en su caso, pese a no estar permitidas, las compra en tiendas de tatuajes. Comprobamos si es cierto que en las tiendas venden estas tintas prohibidas. Puedes escuchar el testimonio de una vendedora, en este vídeo.

En enero de 2020, el Sistema de Alertas Europeo recibió más de 15 avisos por lotes de tinta para tatuarse con sustancias peligrosas. "En este lote de tinta se detectó Níquel, que puede provocar reacciones alérgicas y una cantidad excesiva de arsénico que puede llegar a ser cancerígeno", señala como ejemplo Gloria Serra.