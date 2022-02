En 1991, Antonio Anglés fue juzgado en la Audiencia Provincial por un delito de detención ilegal a Nuria Pera, una joven con la que mantenía "relaciones esporádicas", tal y como señaló el abogado José Domingo Monforte a Equipo de Investigación en 2018.

"Ella sabía de lo que él era capaz porque había sufrido agresiones y actos brutales", afirmó el magistrado, tras lo que contó que, en una ocasión, Anglés "encadenó a la joven en una habitación, mientras sangraba, y llevó a un Dóberman para que no se escapara". "La narración de los hechos que dijo la víctima y todo lo que ocurrió allí era escalofriante", manifestó.

El criminal fugado fue condenado "a seis años de cárcel por la detención ilegal, la máxima pena", indicó José Domingo Monforte, a lo que añadió: "Esto no lo he dicho nunca, pero siempre he tenido la impresión de que el castigo tan fuerte que se le impuso, generó en Anglés un ánimo de venganza".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.