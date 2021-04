Descubrimos que en la red se ofrecen inseminaciones de perros low cost. Se aprovechan de que no existe ninguna regulación al respecto. Contactamos con una de estas inseminadoras, quien afirma que también hace la extracción del semen del macho y que el material que utiliza son "los botecitos de orina de la farmacia", que pone "en una jeringuilla de diabéticos sin aguja".

"No soy veterinaria, lo que pasa que como lo he hecho tantas veces ayudando también al veterinario ya lo hago yo y ya está", reconoce la inseminadora, que indica que el precio es de 80 euros.

La mujer nos envía un vídeo de cómo realiza la inseminación, unas imágenes que provocan la indignación de Joaquín Cerdeira, experto en reproducción en el Centro Veterinario Aluche Las Águilas, quien critica que se trata de "una inseminación hecha en la cocina de casa, por aficionados" y que "se incumplen todas las cosas lógicas".

En este sentido, el experto destaca que "no se evalúa el semen y no se utiliza el material adecuado". Además, "la inseminación es muy poquito" y el "posicionamiento de la perra no es el adecuado". "Está utilizando un lubricante que no sabemos lo que lleva y el vaso donde hace la extracción es un vaso de muestras cuyos bordes muchas veces son cortantes, por lo que pueden provocar heridas o se puede lacerar el pene".

Para Joaquín Cerdeira, "partiendo de todo esto sin saber, además, en qué fase de ciclo está la perra, si se queda preñada, tendrá mucha suerte". El hombre critica, asimismo, que el hecho de que una persona sin un título de Veterinaria haga una inseminación es "intrusismo profesional", por lo que considera que "no es lo adecuado".