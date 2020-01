Un día Vigo amaneció con publicidad por la ciudad en la que se podía leer 'El Obama gallego'. Sinaí Gimánez se presentaba así a la candidatura de la alcaldía de Vigo. Llegó incluso a salir en el programa de televisión 'la fiebre viguesa' en la que le preguntaban si hoy era candidato a la alcaldía y al día siguiente al Gobierno, a lo que Giménez contestó: "Yo me centro en Vigo que es donde he nacido, donde me he criado, que es realmente por lo que quiero luchar".

Rubén Pérez, concejal de 'En Marea' de Vigo, explica que el programa político que planteaba Sinaí Giménez para el Ayuntamiento de Vigo era "la construcción de 5.000 viviendas de protección pública". "Prácticamente eso es todo lo que se había edificado desde la vigencia del plan general en el año 2008", indica, añadiendo que pedía "guarderías las 24 horas". "A las tres de la mañana creo que ningún padre necesita una guardería. Ese tipo de cuestiones forman parte de esas candidaturas que buscan un impacto mediático, buscan el titular", afirma Ruben Pérez.

Hizo alarde de sus relaciones con famosos

Hizo alarde en su Facebook de sus relaciones con personajes conocidos, como los Chunguitos o el polémico prestamista Joaquín Fernández Navarro, protagonista de un reality show. Hasta las Azúcar Moreno grabaron junto a él tras una actuación; "Bueno, amigos, nosotros estamos aquí para apoyar a este hombre maravilloso, estupendo, a Sinaí Giménez. A votarle que es total, buena gente, es honesto, es un tío que merece la pena. Y que lo va a hacer muy bien y va a hacer mucho por Vigo", dijeron las hermanas Salazar.

Toñi Salazar habla con Equipo de Investigación

Sin embargo, ahora Toñi Salazar aclara a Equipo de Investigación que no conocía a Sinaí Giménez, sino que ellas estaban en un programa de televisión en Galicia y que Giménez fue al camerino a pedirles una foto. "Vino nuestro representante y nos dijo que había un señor que quería que le hiciéramos un saludo. No íbamos a hacer el vídeo, pero no los pidió de una manera que dijimos que no pasaba nada porque lo hiciéramos", asegura Toñi Salazar a Equipo de Investigación.