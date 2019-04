"Derramas elevadas": así es cómo los multipropietarios del alquiler turístico expulsan a vecinos de sus barrios

EL CENTRO DE MADRID HA PERDIDO 12.500 VECINOS POR LOS ALTOS PRECIOS

Una vecina del barrio madrileño de Lavapiés explica en Equipo de Investigación cómo los multipropietarios del alquiler turístico han provocado la huida de vecinos de toda la vida: "Sufro daño colateral porque al ser propietaria a mí no me pueden echar. Otra manera de echarte haciendo una derrama para adecentar el portal maravillosamente. A mí me interesa pagar la hipoteca".