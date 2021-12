Un cazador furtivo accede a hablar con Equipo de Investigación. El hombre cuenta que lleva guantes "para no dejar huellas" y explica cómo consigue esconderse para no ser pillado. Le comentamos que ecologistas denuncian que encuentran lobos muertos en el monte, y que siete de cada diez son matados de manera ilegal.

"Si es un furtivo, el animal no esta ahí porque no deja marca. Los furtivos no dejamos marca. Eso me hace creer más que los matan ellos y los dejan ahí para que lo veamos que es un furtivo", manifiesta, tras lo que insiste en que "un furtivo no deja su marca", por lo que no se cree la denuncia de los ecologistas.