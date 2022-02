La Fiscalía solicitaba 13 años de prisión para Antonio Ojeda, 'El Rubio', pero finalmente fue condenado a 5 por la agresión sexual a un menor que vive a cuatro kilómetros de Yéremi Vargas. Tras ello, la prisión de Algeciras se convierte en el centro de la investigación y el preso que comparte celda con 'El Rubio' pide declarar ante la Guardia Civil, como recordó Equipo de Investigación en un programa de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

"El compañero tiene dos hijos, el asunto de compartir celda con un interno de estas características le desagrada y adopta la tarea de tratar de sacarle toda la información", indica Francisco Pérez, ciminólogo.

"Tumbados en la cama, enseña una foto de uno de sus hijos y le dice que tiene que dar descanso a la familia de Yéremi Vargas, tiene que hablar con ellos y decir todo lo que sabe", añade Pérez.

En este sentido, parece que consigue tocar toda la fibra sensible a El Rubio y él le declara "que el chiquillo no sufrió, que ya llegó muerto, que no tenía nada que ver y que ha sido el Tani".

Según explica el criminólogo Francisco Pérez, Antonio Ojeda, 'El Rubio', fue vecino del Tani y siempre dijo que "era una persona horrible", de hecho, "intentó colgarle el mochuelo de la desaparición de Yéremi". Sin embargo, el Tani lo negó todo en Antena 3: "Son historias que ha inventado él".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.