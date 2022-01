Los agentes que seguían los pasos a Jordi Arias, alias 'Lupin', en 2019, ya que sospechaban que preparaba su gran golpe en el Black Friday. Así, intensificaron los seguimientos, pero Lupin no se lo ponía fácil. "Se bajaba de un taxi, cogía otro y así enlazaba hasta ocho taxis para hacer un trayecto de dos o tres kilómetros", señaló Juan Sotomayor, jefe del Grupo de Delitos Telemáticos dela UCO, a Equipo de Investigación en 2020, tras lo que reconoció que "'Lupin' ha sido la persona más difícil de seguir".

Finalmente, los agentes dieron con su paradero y un equipo de 20 agentes de la UCO evitó en julio de 2019 que el estafador diese su "gran golpe" en el Black Friday. Así, accedieron a su último cobijo, un antiguo edificio de pisos turísticos en el centro de Madrid. Sin embargo, no tuvieron que tirar la puerta abajo, ya que el propio 'Lupin' la abrió. Tenía 23 años.

"Cuando detenemos a 'Lupin', su actitud es de absoluta sorpresa. Como vivía como un fantasma nómada, no se esperaba nunca que fuera a ser detenido. Cuando entramos en el piso, no había ni deshecho las maletas. Llevaba encima cerca de 3.000 euros y tenía más de 40 boletos de lotería. Y la ropa que usaba siempre era nueva, no lavaba ni planchaba", señaló Sotomayor a Equipo de Investigación.

En ese momento, 'Lupin' desafió a los agentes a que encontrasen el resto del dinero que había estafado. Los agentes buscaron el dinero y descubrieron un trastero en el sur de Madrid, donde encontraron maletas y algunas pertenencias del presunto ciberestafador. "Iba almacenando cantidad de cosas. Para nosotros, lo más importante eran las tarjetas SIM de todos los históricos de las estafas que había utilizado", afirmó el jefe del Grupo de Delitos Telemáticos dela UCO. Sin embargo, no había rastro del dinero.

En el momento de la detención en 2019, según afirmó Juan Sotomayor, tenían "constatados unos beneficios de 'Lupin' cerca de 144.000 euros". "Además, él reconoce en otros foros que tiene unos ingresos mensuales de cerca de 300.000 euros", manifestó el agente, a lo que añadió que en ese momento más de 10.000 personas habían sido estafadas por Jordi Arias.

Jordi Arias, alias 'Lupin', fue detenido el 8 de enero de 2022, cuando se encontraba en una discoteca, gracias a que fue identificado por otro joven que lo había visto en Equipo de Investigación. Sobre él pesaba una orden de ingreso en prisión y otras ocho de búsqueda en diferentes provincias.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.