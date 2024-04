Muy cerca de la plaza de España de Madrid, en la calle Princesa, los Franco son propietarios de un parking. Es uno de los más grandes que tienen en la capital, consta de dos plantas con 160 plazas facturando las 24 horas, como mostraba Equipo de Investigación en un programa de 2012 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Un trabajador indicaba al programa que el aparcamiento era propiedad de Estacionamientos URME, una de las sociedades de los Franco registrada en la sede central de la familia. También cuentan con otro en la calle Atocha, donde una usuaria decía conocer a quién pertenecía el negocio.

"He protestado por las condiciones", expresaba la señora, que exponía que era un parking "carísimo": "Por eso lo sé, porque he protestado porque me parece abusivo".

*Tras la muerte de Carmen Franco en 2017 a los 91 años, sus hijos heredaron sus propiedades. La familia ha vendido las empresas de aparcamientos por 17 millones de euros y el pazo de Meirás pasó a manos del Estado en 2020 por decisión judicial. El constructor Fidel San Román fue condenado en la operación Malaya a ocho meses de prisión y multa de 750.000 euros.

**El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2012 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.