Al caer la noche, Primark cierra sus puertas. Sin embargo, nunca duerme porque la actividad dentro continúa. El primer camión con más ropa llega pronto y descarga las prendas. Todas se acabarán vendiendo, aunque sea a un euro. Cada varias semanas llegan nuevos modelos, como recogió Equipo de Investigación en un programa de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

La entrega de mercancía está externalizada, como los reponedores del turno de noche. ¿Qué ocurre en las instalaciones durante la noche? Manuel Benito lo sabe porque cubrió ese turno durante tres meses.

"Nos contrata directamente una empresa de trabajo temporal, son 40 horas semanales con dos días de descanso. El importe de la hora son 5,5 euros brutos y ahí van incluidas pagas extra y prorrateo de vacaciones", indica.

Además, denuncia que las condiciones de su contrato no se cumplieron: "Lo que nos prometieron distaba mucho de lo que luego nos encontramos".

En este sentido, explica que cuando llegaba el día de librar, al preguntar al coordinador este le respondía que estuviera pendiente del teléfono. "Al responderle que era mi día de libranza, me decía que si no quería ir, no fuera, pero ya no hacía falta que me incorporara", recuerda.

"Todo el día estabas en vilo con ansiedad por si tenías que incorporarte a trabajar. Era una sensación generalizada. Se empezó a barajar la opción de trabajar dos semanas continuas con solo un día de descanso y ante eso presenté una denuncia ante Inspección de Trabajo", lamenta.

Según detalla, "en la denuncia se recoge el malestar por supuesto incumplimiento de contrato" porque "se aceptaron unas condiciones que eran pésimas, pero esas condiciones no se llegaron ni a cumplir".

La empresa que lo contrata da su versión negando cualquier incidencia laboral. Los trabajadores de día, sin embargo, no están externalizados. Los contrata la multinacional de las gangas directamente.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.