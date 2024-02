Entre los 2.641 folios sobre el juicio por el 23F pueden leerse los testimonios de los acusados: 33 militares y un solo civil, García Carrés. Antonio Tejero declara durante dos días, y sus palabras provocan las risas del público en numerosas ocasiones.

En este sentido, Francisco Medina, periodista y autor de '23F: la verdad', destaca que "hay un momento durante el juicio del 23F muy gracioso". "En él, el fiscal le pregunta a Tejero que les explique qué era lo que pretendía, qué era el 23F, y Tejero mira y con cierto enfado le dice: 'Eso quisiera yo, que a mí me explicara alguien qué ha sido esto del 23F'", cuenta Medina.

Durante su comparecencia, Tejero defendió que en el 23F "no interesaban los civiles". "Si hubiéramos querido tener civiles, se hubieran tenido, pero no se pensó en esta posibilidad", aseguró, tras lo que destacó que se trataba de una "operación militar para un gobierno militar". "Fui a las órdenes del rey, a pesar de que no soy monárquico", manifestó.