Los militares que vigilan el suroeste de Costa de Marfil para perseguir las plantaciones ilegales de cacao conceden una entrevista a Equipo de Investigación. Sin embargo, piden conocer las preguntas antes y eliminan la relacionada con el precio que se paga a los productores.

"No, no. Temas de esto no te van a contestar y se mosquearán", explica el guía al equipo. Así que el programa acaba preguntando si en la reserva en la que se encuentran puede haber plantaciones ilegales de cacao y responden que sí. "Casi el 10% de la superficie total de la reserva son plantaciones ilegales de cacao", subrayan.

¿Y cuándo descubren uno de estos campos ilegales, cómo proceden? "Les vigilan hasta que les pillan y los mandan a la cárcel", responden. "Hay un mercado oculto de cacao ilegal, para alimentar las cooperativas. O sea que acaba en cooperativas que trabajan para las grandes chocolateras", añaden.