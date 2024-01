Equipo de Investigación se introduce en una manifestación de 'Los Espartanos' para intentar hablar con algunos de los miembros de este grupo que niega la existencia del cambio climático. Al conseguir entablar conversación con uno de ellos y presentarse, los reporteros del programa reciben la negativa en un primer momento: "¿Sois de laSexta? No, no", responde este hombre, que asegura que "los periodistas de ahora tenéis miedo. Os faltan cojones".

Finalmente, el negacionista comparte en el vídeo sobre estas líneas sus teorías surrealistas y apunta que "hay un plan mundial para terminar con la población". "Cuidado lo que dices que te están grabando", le advierte otra manifestante de 'Los Espartanos' a este hombre que comenta al programa que no daría una entrevista "ni por un millón de euros": "Yo no me vendo como vosotros", afirma.

La misma mujer se acerca al capitán del grupo negacionista cuando está siendo cuestionado por Equipo de Investigación: "Son de laSexta", le indica.