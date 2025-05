La madre de Angelin confiesa qué sintió al conocer la detención de su hija: "No podía respirar"

La madre de Angelin defiende la inocencia de su hija, asegurando que ella no cree que cometiese ninguno de los delitos de los que se le acusa. "Ella no fue para hacer cosas malas, no creo que lo haya hecho", destaca.

Equipo de Investigación acude a Maracaibo (Venezuela), ciudad de origen de Angelin, el cebo de la banda del Badoo. En una conflictiva barriada localizan a la persona que mejor le conoce: su madre.

Ella cuenta que su hija era una persona muy alegre que estudió hasta el tercer semestre de Enfermería. "Se fue por lo que estamos viviendo todos en Venezuela, consiguió la oportunidad de irse y me prometió que me enviaría dinero en cuanto consiguiera un trabajo", explica.

Al enterarse de los hechos de los que estaba acusada su hija y de su detención, confiesa que le dio un "fuerte dolor" en el pecho. "No podía respirar", reconoce, dejando claro que ella no cree que Angelin sea culpable. "Ella no fue para hacer cosas malas, no creo que lo haya hecho", recalca.

"No lo creo porque, aparte de que es mi hija y la llevé nueve meses en mi vientre, es la madre de mis nietos. Yo no creo capaz de que ella haya hecho eso y, además, en tan poco tiempo, porque mi hija solo llevaba tres meses en España", expresa.

A la pregunta de si tiene contacto con su hija, Flor María Landazábal responde que solo han "recibido tres o cuatro llamadas".

"Yo sabía que ella iba a llamar a mi teléfono. Ella me llamó, me pidió la bendición y me dijo: 'Mamá, yo soy inocente, no he matado a nadie'. Me preguntó que dónde estaba Axel, su hijo pequeño, se lo pasé y le dijo: 'Axelito, bebé, no creas todo lo que los diarios dicen. Yo soy inocente, yo no he matado a nadie'. No os preocupéis por mí, no lloréis", recuerda la madre de Angeline.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020.