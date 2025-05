Jorge Morales, experto energético, sobre abastecerse solo con placas solares: "No, 100% no"

La moda de las placas solares es un hecho desde 2023, cuando la instalación de este tipo de energía se duplicó en casas particulares. La continua subida del precio de la luz ha llevado al furor por la la energía fotovoltaica. Algo que sabe de primera mano el experto energético Jorge Morales, muy en boga en los últimos días debido al apagón masivo del pasado 28 de abril.

"La revolución que estamos viviendo tiene que ver con que en los últimos 13 años se ha desplomado un 90% el precio de las placas y se duplican los clientes. Se prevé que en cinco años un millón de tejados españoles tengan placas solares", explicaba el experto en un programa de Equipo de Investigación estrenado en 2023.

Aunque Morales es tajante en el caso de las personas que se plantean vivir solo con este tipo de abastecimiento energético. "No, 100% no. Serían necesarias plantas sobre suelo, porque solo con autoconsumo no vamos a llegar a nuestros objetivos climáticos 2050", sentencia.

El experto no duda en hacer hincapié, pese a todo, en que "tenemos una obligación moral y de supervivencia de llegar a ese objetivo y por tanto vamos a necesitar ambas plantas", tanto las placas solares que se instalan en casas como las que se instalan sobre el terreno.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

