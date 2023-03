Con su abuelo ingresado en el hospital, la 'Reina de la Burundanga' se las ingenia para conseguir dinero estafando a un francés, Jean Michele. Y lo hace a través de un falso alquiler de un céntrico piso de Madrid. "Era un piso bastante amplío, cerca de la Plaza Mayor y súper bonito", recuerda el estafado.

Michele cuenta a Equipo de Investigación que nunca llegó a ver a Natalia pero sí que recibió una copia de su DNI. Por eso le hizo las dos transferencias que le pidió: una en concepto de reserva y una segunda cuando la joven le señaló que la primera no había llegado. "Teníamos una cita el viernes y ella estaba bloqueada por huelgas de trenes en Barcelona, al final nadie vino y nos quedamos sin visitarlo", recuerda.

El ingeniero de origen francés cuenta que Natalia le dijo que su madre lo había alquilado a otras personas y que le iba a devolver el dinero. "Me dijo que el sistema informático de su banco estaba en obras y que me mandó 10.000 euros por error. Llamo a mi banco y me dicen que parece que sea una estafa. Me piden que haga una denuncia para poder recuperar ese dinero", añade.

A los días, el estafado recibió un mail falso en el que Natalia se hizo pasar por su banco. El correo le indicaba que había recibido 12.000 euros y que podía devolverlos. La joven buscaba engañarle una segunda vez.