Amelia, que así se llamaba una de las hermanas asesinadas en el triple crimen de Morata de Tajuña, se abrió por primera vez una cuenta de Facebook a sus 60 años. En su perfil compartía imágenes de sus padres, del coro de la iglesia y de sus dos hermanos, Ángeles y Pepe, de 62 y 64 años, respectivamente.

La mujer no tardó en despertar el interés de un estafador del amor, que no dudó en desplegar todas sus armas haciéndose pasar por un militar destinado en Afganistán para conquistar a la mujer. "Me asombró la increíble belleza con la que Dios te creó. Tengo muchas ganas de saber más acerca de este ángel con el que estoy bendecido", escribió en un mensaje a Amelia para seducirla, tal y como puedes ver en el vídeo principal de la noticia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de marzo de 2024 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.