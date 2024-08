Por el crimen de Juan Holgado, asesinado con 30 puñaladas en la gasolinera donde trabajaba en 1995, hubo cuatro detenidos, todos, finalmente, absueltos. El primer detenido por el crimen habló con Equipo de Investigación en un programa de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Se trata de Domingo Gómez, que fue también absuelto del caso. En 1995, él tenía 26 años y aseguró que no tenía nada que ver con el crimen. "Caí en el mundo de la droga con 9-10 años", explica, pero señala que él solo conocía de vista a Juan y niega conocer a los otros tres acusados. Aunque asegura que "los cuatro fueron cabezas de turco".

Cuando se enteró que era el principal sospechoso, no se lo creía: "No me gusta hablar de este tema... a ver quién me puede pagar". En cuanto a la medalla que se encontró en la escena del crimen y cuya propiedad se le atribuye, asegura que es "mentira": "Incierto, todos pagados, firmaba los papeles en blanco en comisaría y ellos ponían los que querían".

La Audiencia Provincial de Cádiz ha ordenado el archivo de la causa por el crimen de Juan Holgado, un joven de 26 años asesinado a cuchillas en una gasolinera de Jerez de la Frontera. La Justicia da carpetazo así a 20 años de lucha del 'Padre coraje' sin hallar culpables. Él asegura que recurrirá al Tribunal Constitucional.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.