De ganadero a empleado de 'Anita, la fantástica' y víctima de estafa: "Me prometió 3.000 euros al mes"

La vida de José Lema, un ganadero apasionado por las motos, cambió radicalmente cuando conoció a Ana María Vicente, apodada 'Anita, la fantástica', una mujer cuya personalidad carismática y promesas de negocios lucrativos lo llevaron a abandonar su vida en Bilbao para perseguir lo que parecía ser un sueño hecho realidad.

"Ella me contrató para hacer rutas en moto. Me dijo que me iba a pagar 3.000 euros al mes y pensé: '¡Fantástico, 3.000 por hacer lo que me gusta!'", contó José Lema en Equipo de Investigación. La propuesta era tentadora: combinar su pasión por las motos con un salario atractivo, bajo la dirección de una mujer que parecía tener grandes conexiones y proyectos en mente.

Sin embargo, pronto descubrió que este sueño escondía una amarga realidad.

El negocio de los packs de viaje

Antes de contratarlo, Ana María había involucrado a Lema y a otros amigos en lo que describía como un negocio seguro y rentable: la compra de "packs de viaje de Moto GP". Según su explicación, los paquetes estaban asegurados, y si los viajes no se realizaban, los participantes recibirían el doble del dinero invertido. "Si el viaje costaba 2.000 euros y no se llevaba a cabo, te devolvían 4.000. Pero nunca nos dio documentación, solo lo que mandaba por WhatsApp", relató Lema.

Atraído por la aparente oportunidad, José llegó a transferirle a Anita más de 430.000 euros. Pero los viajes nunca se materializaron y el dinero, hasta hoy, no ha sido devuelto.

El ganadero pronto se dio cuenta de que los 3.000 euros que recibía como salario provenían de su propio bolsillo. "Le ingresaba 15.000 euros por un pack, y de ahí me devolvía 3.000. Básicamente, me pagaba con mi propio dinero", afirmó.

Anita, descrita por Lema como una persona "muy dicharachera", también tenía un comportamiento que rayaba en lo teatral. "Siempre iba con un pinganillo y fingía conversaciones importantes. Decía: 'Me está llamando el presidente del País Vasco', y se ponía a criticarlo. Era como José Luis Moreno con el cuervo; hablaba y se contestaba a sí misma", recordó.

La relación entre Lema y Anita terminó abruptamente cuando el ganadero exigió que le pagaran lo que le correspondía. Las promesas incumplidas y la pérdida de confianza marcaron el final de esta insólita historia. Hoy, José Lema lucha por recuperar el dinero que invirtió y por reconstruir su vida.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.