El Summit Marbella 2021, un evento organizado por el falso asesor de Obama, contó con varias instituciones como patrocinadores, entre las que se encontraban la Junta de Andalucía, el Patronato de Turismo y el Ayuntamiento de Marbella. Cada asistente al evento tenía que pagar entre 1.000 y 5.000 euros que, según la organización, irían a Fundación Vicente Ferrer.

Por ello, nos ponemos en contacto con la fundación para saber si recibieron el dinero del evento y la respuesta no se hace esperar: no han recibido ninguna donación. "El New York Summit Awards nos comunicó desde el inicio que a la Fundación Vicente Ferrer se le otorgaría un premio, pero nunca que fuera un acto a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer. Hemos puesto en conocimiento de nuestros abogados todos estos hechos", señalan desde la fundación.