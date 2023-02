La desaparición de Aurora Mancebo, una joven de 24 años que fue vista por última vez en Tarragona el 27 de febrero de 2004, está todavía sin resolver. El programa de Equipo de Investigación vuelve a emitir este viernes un reportaje que estrenó en 2022 sobre el caso, en el que se recoge el testimonio de sus padres, que narran cómo fue la última vez que la vieron.

La madre salió de trabajar y fue directa a casa para acompañarla al endocrino, una visita médica que a la joven no le desagradaba en absoluto. Pero ese día, Aurora había cancelado la cita médica. Los padres decidieron entonces salir a hacer la compra y cuando regresaron su hija aún estaba en casa. Poco antes de las diez de la noche la joven anunció que salía a dar una vuelta.

Pese a que la madre se sorprendió en un primer momento, pues hacía mucho frío y era de noche, luego la vio sonreír y supo que había quedado con alguien. "La vi tan feliz y mirándome como me diciéndome: 'Ya te contaré...'", recuerda en este reportaje de Equipo de Investigación. El buen presentimiento de su madre se empezó a torcer cuando vio que su hija no se había llevado el móvil: "Para mí fue como una puñalada", asegura en la entrevista. La joven tampoco se había llevado el bolso con su DNI o su monedero. "En cuanto me di cuenta de que se había ido sin anda yo ya sabía que algo grave le había ocurrido", sentencia la madre.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de diciembre de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.