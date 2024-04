Los ciber estafadores han adoptado diferentes métodos para conseguir datos personales de las personas estafadas. Entre otras muchas, los jóvenes investigados por estafa publicaban ofertas de trabajo falsas para que las personas les facilitasen sus datos personales y bancarios.

Una de las personas estafadas ha explicado a Equipo de Investigación cómo fue el proceso en una "oferta" para ser camarera: "Era una semana de prueba y tenía que ir vestida de negro, como en un cualquier bar, Me pedían la cuenta bancaria, la foto del DNI para darte de alta, porque se supone que los trabajos te tienen que dar de alta aunque sea solo una hora de prueba".

Y no fue hasta acudir al bar en cuestión cuando se dio cuenta que era una estafa: "Sí, acudí. Hasta que me preguntó una camarera que qué quería, y le dije 'mira, que venga una oferta de trabajo'. Y ya salió el jefe y empezó a decirnos a toda la gente que había ahí, que estaban haciendo una estafa, que no estaba publicando ninguna oferta de trabajo. Yo sabía que hay muchas estafas, pero de compra de ropa, comida, marca… Pero, ¿de una oferta de trabajo? No".