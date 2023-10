El hombre conocido como el 'rey del simpa' de Zaragoza acumulaba tantas multas sin pagar que pasó un año en prisión. Equipo de Investigación logra hablar con él tras su salida de la cárcel, localizándole en el albergue municipal de la ciudad.

A la pregunta de por qué cometía sus simpas, sostiene que "no tenía otra cosa que hacer". "Cuando tú te cansas ya de pedir una ayuda y no te ayuda nadie, ya entras y comes y ya está", se justifica el hombre, que, preguntado por las cuentas de hasta 100 euros que dejó sin pagar, insiste en que "no podía hacer otra cosa".

Admite que llegó a reincidir "400 y algo veces o nosecuantas", pero asegura haber pagado por ello. Además, afirma que "cuando tienes problemas, buscas cualquier forma de evadirte" y explica así por qué empezó a hacerlo: "Me separé y me quedé muy mal". Puedes escuchar la entrevista completa en el vídeo.