Equipo de Investigación se traslada a una oficina donde un equipo de 30 profesionales vela por que los artistas reciban el dinero que genera su música, dentro y fuera de Internet. Han trabajado con Camilo Sesto, Arde Bogotá, o Rozalén. Manuel López, CEO de 'Sympathy of the Lawyer', indica que lo que paga Spotify por reproducción "depende del país de donde provengan las escuchas, aunque también del tipo de oyente que ha tenido, porque puede ser oyente premium u oyente que se monetiza por publicidad".

De esta forma, López dice que no todas las reproducciones valen lo mismo. Sin embargo, si se hace un cálculo medio, se podría establecer que "por cada millón de reproducciones podríamos estar entre 3.000 y 5.000 euros", lo que supone entre 0,003 y 0,005 euros por reproducción. "Hay algunas plataformas que podrían llegar incluso a monetizar al doble de lo que de lo que está pagando actualmente Spotify, pero también es cierto que el volumen de negocio y volumen de escucha es menor", afirma el experto al respecto, a lo que añade que "hay 60 artistas en todo el mundo que generaron durante 2023 más de 10 millones de dólares solo en Spotify".

En este sentido, el CEO de 'Sympathy of the Lawyer' señala que un artista no se lleva dinero solo por dar al play a una canción suya, sino que "para que pueda monetizar, tendría que tener una duración mínima esa reproducción de 31 segundos, y además, se ha implementado en 2024 una regla también para que al menos tengas que acumular 1.000 reproducciones en los últimos 12 meses".