Buscamos al marroquí que presuntamente hace dinero con la okupación en Barcelona. Lleva dos años dedicándose a ello, desde que la crisis le obligó a cerrar su taller mecánico y le desahuciaron de su casa. En este programa de Equipo de Investigación de 2015localizamos a uno de sus clientes, Juan Carlos Torres. Pagó por esta casa al presunto traficante de pisos vacíos 500 euros para que le dieran las llaves.

En él vive junto a su mujer y sus dos hijos. "¿Cómo llegaron a la casa?", preguntó el reportero, a lo que respondió el okupa: "Pagamos a un particular marroquí". "¿Y él era el dueño de la casa?", se interesó el programa. "No", respondió el hombre. Tras esto, el reportero procedió a preguntar por "cómo contactaron con él para que les vendiera la llave y a quién acudieron para ponerse en contacto con él". "Estás preguntando mucho", le advirtió el okupa, quien añadió: "Hay cosas que uno no tiene que decir, uno tiene que quedarse callado. A mí ya me va bien, no me interesa lo que haga o no este sujeto", manifestó.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015.