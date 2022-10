Equipo de Investigación logra contactar con una persona en Ghana que les guía hasta estafadores del amor, aunque advierte de que se trata de un barrio "muy peligroso". Finalmente, acceden a hablar, aunque con dos condiciones: que la entrevista no se emita en Ghana, y que no revelemos sus nombres. En el lugar hay jóvenes que no paran de chatear.

Preguntado acerca de con cuántas mujeres puede llegar a contactar a la vez, uno de ellos afirma que "a veces son 10 a la vez". "Pero al final yo soy el que ve cuál me puede pagar y cuál no me puede pagar", apostilla. Afirma que utilizan apodos para chatear: en su caso, utiliza "Michael Turner" y dice ser un arquitecto de Estados Unidos que vive en Ghana para chatear con mujeres.

Confiesa que una de sus víctimas llegó a pagarle "30.000 dólares". "Si le pides 500 dólares y dice que te los enviará hacia final de semana, ahí ya sé que tiene más dinero, y le pediré más adelante 1.000 dólares", señala.