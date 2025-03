Equipo de Investigación localiza a la madre de uno de los detenidos en la 'Operación Libélula': "No hay nada que hablar"

El equipo del programa vive un tenso momento con la madre de Pedro, uno de los detenidos en la 'Operación Libélula'. "A mi hijo no me lo nombres más y menos por aquí", le pide a los reporteros allí desplazados.

Equipo de Investigación logra localizar a la madre de Pedro, uno de los 30 detenidos en la 'Operación Libélula'. En la investigación, los agentes descubrieron que, más allá de los cabecillas, también había involucradas una serie de personas que eran los que realizaban la extracción del dinero de los cajeros.

En la búsqueda de una de esas personas denominadas 'mulas' es cuando el equipo del programa localiza a esta mujer.

"Es mi hijo y aquí no hay nada que hablar", comienza diciendo al ser preguntada por Pedro. "Te lo digo desde el cariño, te lo estoy diciendo de bien. A mi hijo no me lo nombres más y menos por aquí", zanja.

A sus 24 años, Pedro tenía antecedentes por estafa, blanqueo, asociación ilícita, robo con fuerza y malos tratos en el ámbito familiar.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.