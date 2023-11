Equipo de Investigación busca al jubilado que destapó la trama de la funeraria que cambiaba ataúdes antes de las incineraciones para volver a venderlos. Está investigado por pertenencia a organización criminal, apropiación indebida y delito continuado contra el respeto a los difuntos. El programa le localiza, pero el hombre se niega a responder a las preguntas: "No puedo decir nada", sostiene.

Preguntado acerca de por qué ha sacado a la luz las anotaciones que daban cuenta de los 'cambiazos' 20 años después, responde simplemente: "No lo sé". ¿Quién le ordenaba cambiar los ataúdes? "Lo siento, no puedo decir nada, adiós. Me han aconsejado los abogados que no diga nada ni hable con nadie", insiste. Puedes ver el momento en el vídeo que ilustra estas líneas, así como su declaración ante el juez.