El director general de una pequeña cadena de supermercados ha explicado a Equipo de Investigación cómo decide la estrategia de precios. Cuenta que tienen cerca de un 10% más de ventas fidelizadas y observan qué productos no les compran sus clientes habituales: "Si tú hay algo que no me estás comprando, me lo estás cantando y entonces yo te puedo atacar a nivel oferta", explica.

Así, cuenta, decide rebajar precios: "Oye, ¿tú no me compras fruta?, pues ponemos la fruta con descuentos a cuchillo", relata el empresario.

En su cadena de supermercados han decidido además congelar precios. Ante notario ha adquirido el compromiso de que hasta el 30 de junio del 2023 no se modifique el precio de 137 productos que se conocen en la cesta básica de la compra. La cadena comercial asumirá los posibles aumentos de los mismos y en ningún caso se repercutirá al cliente. Explica que para ello han podido pactar con 40 de los 4000 proveedores que les nutren los supermercados.