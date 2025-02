La declaración de Marta tres años tras el asesinato de Iván: "Al día siguiente Nelson me dice que le ha matado"

Marta, en la cárcel por el asesinato de su novio Iván, desmiente en el juicio que ella propusiera en algún momento matrimonio a Nelson. Además, reconoce que no dice nada por "miedo" a verse implicada también.

Marta, en sus palabras en el juicio por el asesinato de Iván, ha contado que es "mentira" que le dijera a Nelson que esperaba un hijo. También desmiente que le propusiera matrimonio, y que en algún momento llegase a tener miedo de poder morir a manos de su pareja.

"Con Nelson al principio todo es superficial. Luego pasa a ser de amistad y finalmente se convierte en una relación sentimental. Él no sabe al principio que Iván es mi pareja. Es más tarde. Un día que estoy hecha polvo se lo cuento", explica.

Y cuenta que Nelson le dice que se va a reunir con Iván: "Sí, para decirle sobre nuestra relación y para que me dejase tranquila. Me cuenta que tienen un enfrentamiento y que se tuercen las cosas".

"Al día siguiente me dice que le ha matado. No digo la verdad antes para no descubrir a Nelson, y por miedo a verme implicada también", expresa Marta en un juicio en el que solo responde a su abogada.