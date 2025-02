La declaración clave del mejor amigo de Iván que pone a Marta en el foco: "Cuando veo la jugada me parece muy rara"

"No cuadran las cosas"

Mariano era el mejor amigo de Iván. Es quien, además, pone todas las miradas sobre Marta. Sobre quien era la pareja del joven, de 31 años. Sobre quien, ahora, cumple condena por su asesinato junto con Nelson. En palabras a Equipo de Investigación, ha comentado qué es lo que hizo que sospechase de ella.

"Conozco a Marta en su casa. Luego voy con mi exnovia, con ella y con Iván a cenar un día. Estoy en casa de mi hermano, y al volver veo que en el domicilio de Iván está un coche de Policía, y la cinta puesta en la cochera", cuenta.

Y prosigue: "Iván no me responde al mensaje, y ya me huele algo raro. Pico a la cochera y están su hermano y Marta, y más policías. Ella se tira a llorar encima de mí. A los 20 minutos empieza a echarle la culpa a más gente".

"A la semana la meto en casa con mi madre. Delante de ella dice que Iván le pegaba, que le amenazaba. No me cuadran las cosas, si tanto quieres a una persona y tanto lloraste al día siguiente no estás diciendo esas cosas de él", explica.

Es algo que le hizo sospechar para informar a los investigadores del caso: "En el momento que veo la jugada me parece rara, así que fui y lo dije".