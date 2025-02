La declaración de amor de Chiquito a su mujer: "Si me faltara, yo no querría vivir"

"Sin mi mujer, yo no sería nadie; y yo creo que para ella también sería igual", decía, muy sincero, Chiquito de la Calzada en un programa de 'Dónde estás corazón', donde no dudó en deshacerse en halagos hacia su mujer y confesar lo mucho que la amaba.

Las muestras de amor entre Chiquito de la Calzada y su mujer, Pepita, eran constantes. Tanto, que en una entrevista en 'Dónde estás corazón', el programa de crónica social que se emitía en Antena 3, al humorista se le preguntó por su matrimonio porque semanas atrás ella había contado a los periodistas que, en numerosas ocasiones, su marido le decía que si ella se moría, él se iba "detrás" de ella.

"Si me faltara ella, yo no querría vivir, de verdad", no dudaba en decir sobre la mujer con la que compartió más de 60 años de su vida a su lado. "Sin mi mujer, yo no sería nadie; y yo creo que para ella también sería igual", agregaba.