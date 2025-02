La confesión de Nelson sobre cómo asesinó a Iván: "Mira el morro del coche, y saco el arma cuando se levanta"

Nelson, en su declaración voluntaria ante la Policía, ha contado los detalles sobre el asesinato de Iván en un garaje de la Felguera. En sus palabras, el taxista, que cumple condena por la muerte del joven, admite que no le había visto "nunca" en su vida.

"No le he visto nunca en mi vida. Le reconozco porque me me da la matrícula. Entro detrás, andando. Cuando sale del coche le digo 'hola buenas, ¿eres Iván?", relata Nelson.

Y prosigue: "Le digo que su pareja ha causado daños en el vehículo. Él enciende el móvil para revisar el morro pero no ve nada. Le dije que mirara bien, y lo hizo. Cuando saco el arma él se levanta".